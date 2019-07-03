Что произошло за день: среда, 3 июля

Стали известны имена погибших в Баренцевом море подводников, наводнение в Иркутской области объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ рассказало о трагедии в Баренцевом море. Спастись удалось четырем людям, находившимся в глубоководном аппарате во время пожара. Гражданский специалист выжил благодаря капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву, который вывел его из загоревшегося отсека и закрыл за ним люк, чтобы огонь не охватил весь аппарат. Имена всех погибших обнародованы. Члены экипажа служили в Санкт-Петербурге. Информацию о типе глубоководного аппарата, а также о задачах экипажа разглашать не планируется из-за ее секретности.

- Паводок в Иркутской области объявлен ЧС федерального масштаба. На ликвидацию последствий наводнения будут выделены деньги из федерального бюджета и резервного фонда правительства РФ. На данный момент известно о 20 погибших, продолжаются поиски 15 человек. Местные власти оценили ущерб от наводнения в 29 млрд рублей.

- Россия приостановила участие в ДРСМД. Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Это решение стало ответом на приостановку участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности.

- Банк "ФК Открытие" подал иск к своим экс-владельцам и топ-менеджерам на рекордную сумму. В суд от лица "Открытия" обратился ЦБ РФ, речь идет о возмещении 289,5 млрд рублей. Прежний рекорд установил Промсвязьбанк в своем иске к бывшим владельцам (282 млрд рублей).

- В Кургане ребенок погиб из-за взорвавшегося телефона. Сообщается, что устройство в этот момент находилось на зарядке. Возбуждено уголовное дело.

- Минздрав связал рост числа носителей ВИЧ с меньшей смертностью среди них. В министерстве сочли, что показатели статистики не могут трактоваться как признак ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Таков был ответ на сообщение РБК о том, что за три года более чем на 40% выросло количество регионов, где зарегистрирована эпидемия ВИЧ.