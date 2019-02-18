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ЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации

По сведениям американской разведки, при запусках со стационарной установки дальность полета этой ракеты превышала 2000 км

ЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации
Брифинг Минобороны РФ по российской ракете 9М729
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В США заподозрили, что российские военные в ходе презентации 23 января под видом 9М729 продемонстрировали какую-то другую крылатую ракету; об этом в понедельник сообщило издание Daily Beast, ссылаясь на данные ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США.

Американские спецслужбы считают, что контейнеры с крылатыми ракетами и мобильная пусковая установка, которые российское Минобороны показало на брифинге в январе, не относятся к ракете, которая, как считают Соединенные Штаты, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года.

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Ракета 9М729 больше, чем показанный контейнер; для нее также используется другая пусковая установка, сообщает Daily Beast со ссылкой на материалы секретного брифинга ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США.

Кроме того, по данным американской разведки, схема 9М729 не совпадает с представленной Минобороны РФ ракетой.

В материалах, с которыми ознакомилось идание, подчеркивается, что "в ходе шести пусков ракеты была превышена дальность в 500 км". По данным разведки, максимальная дальность запуска 9М729 составила 2070 км. При этом испытательные пуски осуществлялись со стационарной установки.

США считают, что данная ракета является наземным мобильным вариантом крылатой ракеты "Калибр" морского базирования, которая имеет дальность действия 2000 км в обычном снаряжении и 2350 км в ядерном, подчеркивает издание.

По данным разведки, после успешных испытаний ракета была установлена на мобильную пусковую установку, с которой затем также проводились испытательные пуски, но на дальность до 500 км, то есть не превышающую ограничения договора. По словам источника, самый дальний пуск был осуществлен на расстояние 350 км.

При этом, по утверждению американских спецслужб, Россия по состоянию на февраль текущего года располагает уже четырьмя дивизионами крылатых ракет 9М729.

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Согласно американским сведениям, ракета 9М729 начала разрабатываться в начале 2000-х. Издание напоминает, что Вашингтон с 2014 года обвиняет Россию в том, что данная ракета нарушает ДРСМД, который запрещает развертывание ракет наземного базирования с дальностью 500-5500 км.

23 января Минобороны РФ представило ракету 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и рассказало об устройстве образца вооружения и его тактико-технических характеристиках на брифинге для военных атташе. Подчеркивалось, что максимальная дальность полета ракеты соотвутствует условиям Договора о РСМД.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.

Теги: ДРСМД, 9М729

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