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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Студенты присоединились к антиправительственным акциям в Армении

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Ереване с утра пятницы проходят акции гражданского неповиновения движения "Тавуш во имя Родины", организованные представителем Армянской апостольской церкви, главой Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном.

Перекрыты ряд улиц, один из ключевых проспектов - Азатутян, подъезды к Еревану, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В миреПредставитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки ПашинянаПредставитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки ПашинянаЧитать подробнее

К акциям присоединяются студенты различных вузов, в том числе Ереванского государственного университета.

Накануне на многотысячном митинге архиепископ Баграт Галстанян потребовал отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

4 мая глава архиепископ Галстанян с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго начал шествие из Тавушской области Армении и объявил о проведении акций протеста в Ереване с 9 мая против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К нему присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей Армении.

Протесты в Армении

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Армения Баграт Галстанян Ереван
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