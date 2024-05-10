Боррель сообщил о планах Испании и Ирландии 21 мая признать Палестину

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти Испании и Ирландии намерены 21 мая признать палестинское государство, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По сообщению западных СМИ, выступая в эфире испанского радио, он пояснил, что на такой шаг могут пойти и другие страны Евросоюза. В частности, он упомянул Бельгию и Словению.

"Это будет не только признание государства, но и сигнал о готовности к работе над тем, чтобы такое государство существовало на практике", - сказал Боррель.

Обсуждение среди стран ЕС вопроса о признании независимости Палестины активно началось несколько месяцев назад на фоне израильской операции против палестинских группировок в секторе Газа.

Правительства ряда европейских стран сочли методы израильских военных чрезмерно жесткими и приведшими к гибели многочисленных мирных жителей. Недовольство Испании, Ирландии и других стран вызвало и недостаточное, по их мнению, внимание израильской стороны к вопросу об оказании гумпомощи населению Газы.