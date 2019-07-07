Стиви Уандер приостановит выступления в сентябре из-за операции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Певец и композитор Стиви Уандер прекратит выступление из-за предстоящей в сентябре операции по трансплантации почки, сообщает TMZ.

Певец заверил слушателей, что у него есть донор и он в полном порядке. Уандер заявил, что выступит на трех концертах, прежде чем сделает паузу.

Detroit Free Press ранее узнала, что Стиви Уандер страдает от тяжелого заболевания, и отметила, что сам композитор не желает распространения этой информации.

69-летний Стиви Уандер - американский соул-певец, композитор, 25-кратный лауреат "Грэмми".