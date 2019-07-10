Три человека пострадали в Тбилиси при взрыве гранаты в подъезде

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В подъезд одного из жилых домов в Тбилиси в районе Варкетили в ночь на среду неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали трое молодых людей, сообщает МВД Грузии.

Личность преступника установлена полицией и ведутся мероприятия по его задержанию.

Состояние доставленных в больницу в настоящее время стабильное.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье попытки умышленного убийства.