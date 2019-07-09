Глава МИД Эстонии назвал провокацией салют в России в честь освобождения Таллина

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным заявление российских военных о том, что 22 сентября в Москве дадут салют в честь 75-летия со дня освобождения Таллина от немцев. Министр написал в фейсбуке, что просит свое ведомство вызвать посла России и заявить ему протест в связи с этим.

По словам Рейнсалу, для Эстонии вторая мировая война означала оккупацию со стороны Германии и Советского Союза. "После ухода из Таллина немецких войск в 1944 году город был снова оккупирован, и празднование этого неприемлемо", - указал глава МИД.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что с апреле 2019 года по 9 мая 2020 года в Москве на Поклонной горе проведут 17 праздничных салютов в память об освобождении советских и европейских городов. Салюты 12 залпами будет производить 449-й салютный дивизион Западного военного округа.В этом году уже давали салюты в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая) и Минска (3 июля).

13 июля предстоит салют в честь освобождения Вильнюса.