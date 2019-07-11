Зеленский высказался против федерализации Украины

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступил против федерализации страны.

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации", - сказал Зеленский в Киеве в четверг на брифинге с премьером Молдавии Майей Санду.

Против федерализации выступал и прежний президент страны Петр Порошенко, не раз подчеркивая, что Украина - унитарное государство.

За федеративное устройство Украины неоднократно выступал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Он предлагал прописать в Конституции страны автономный регион "Донбасс".