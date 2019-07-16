Племянника президента "Ташира" в Армении обвинили в вымогательстве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Племянник президента российской группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна Нарек Карапетян обвиняется в Армении в вымогательстве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, Карапетян и еще один житель Еревана обвиняются в избиении бизнесмена и вымогательстве $10 млн, они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее предприниматель Ваге Паразян сообщил, что в начале июля его избили и потребовали крупную сумму денег. Он добавил, что его отец работал в Москве вместе с Самвелом Карапетяном, был задействован в строительном бизнесе, однако отношения между семьями ухудшились из-за конфликта бизнес-интересов. После смены власти в Армении семья Паразянов вернулась на родину.