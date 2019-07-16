Поиск

Племянника президента "Ташира" в Армении обвинили в вымогательстве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Племянник президента российской группы компаний "Ташир", миллиардера Самвела Карапетяна Нарек Карапетян обвиняется в Армении в вымогательстве в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, Карапетян и еще один житель Еревана обвиняются в избиении бизнесмена и вымогательстве $10 млн, они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее предприниматель Ваге Паразян сообщил, что в начале июля его избили и потребовали крупную сумму денег. Он добавил, что его отец работал в Москве вместе с Самвелом Карапетяном, был задействован в строительном бизнесе, однако отношения между семьями ухудшились из-за конфликта бизнес-интересов. После смены власти в Армении семья Паразянов вернулась на родину.

Армения Самвел Карапетян Нарек Карапетян Ваге Паразян

Новости

Акционер "Рустави 2" потребовал завести дело на гендиректора телекомпании

Акционер "Рустави 2" потребовал завести дело на гендиректора телекомпании

Британский МИД подтвердил невозможность выдачи Ассанжа в страну со смертной казнью

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Что случилось этой ночью: вторник, 16 июля

"Известия" узнали, что в Казахстане могут сдвинуть срок ввода латиницы

В Турции отказались прекращать буровые работы на Кипре на фоне санкций ЕС

В госдепе США не ждут прорыва по ДРСМД

Россия выступила против санкций Евросоюза в отношении Турции

Россия выступила против санкций Евросоюза в отношении Турции

В ЕС приняли меры воздействия на Турцию из-за бурения кипрского шельфа

В ЕС приняли меры воздействия на Турцию из-за бурения кипрского шельфа

Эрдоган пообещал развернуть С-400 к апрелю 2020 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');