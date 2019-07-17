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Военное руководство Судана подписало соглашение с гражданской оппозицией

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Военное руководство и гражданская оппозиция в Судане подписали политический документ, призванный покончить с политическим кризисом в стране, сообщило в среду агентство Associated Press.

Церемония состоялась в столице страны Хартуме.

Две стороны - представители военных и оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" - подписали политическую декларацию, один из двух документов, который является частью сделки по созданию Суверенного совета. В него войдут пять гражданских представителей и такое же количество военных, 11-й член совета будет гражданским, но его выберут по согласованию обеих сторон.

Второй документ - Конституционная декларация - будет подписан в течение нескольких последующих дней.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота в апреле, объявив о двухлетнем переходном периоде, после которого власть должна быть передана гражданскому правительству. После этого в стране начались гражданские протесты.

Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн АуфомПрезидент Судана Омар аль-Башир, возглавляющий страну 30 лет, ушел в отставку, некоторые действующие и бывшие должностные лица были арестованыЖители Хартума празднуют отставку президентаТысячи демонстрантов, требующих отставки президента, неделю протестовали на столичной площади перед зданием МинобороныВ столкновениях между протестующими и военными погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащихМассовые протесты против правления аль-Башира начались в декабре прошлого года. Их причиной послужило намерение правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране.Оппозиция попросила армию оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.
Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

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