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В Судане военные и оппозиция подписали конституционную декларацию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Конституционная декларация, которая на определенный период заменит конституцию, подписана представителями переходного военного совета Судана и оппозиции в воскресенье, сообщают СМИ с места события.

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Подписание стало результатом договоренности о формировании совместного органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара аль-Башира, который должен предстать перед судом 17 августа.

На следующий день должно быть объявлено о составе смешанного органа власти.

Военный переворот в Судане

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Cуданская армия объявила о создании временного совета во главе с первым вице-президентом и министром обороны Авадом ибн Ауфом
Судан

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