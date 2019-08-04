В Судане военные и оппозиция подписали конституционную декларацию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Конституционная декларация, которая на определенный период заменит конституцию, подписана представителями переходного военного совета Судана и оппозиции в воскресенье, сообщают СМИ с места события.

Подписание стало результатом договоренности о формировании совместного органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара аль-Башира, который должен предстать перед судом 17 августа.

На следующий день должно быть объявлено о составе смешанного органа власти.