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Порошенко не пришел на допрос

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность" не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в среду и будет вызван повторно после 21 июля, заявил директор ГБР Роман Труба.

При этом Труба выразил надежду на то, что Порошенко все же даст следователю показания.

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По словам директора ГБР, адвокаты Порошенко уведомили бюро, что их клиент не может приехать на допрос 17 июля, так как участвует в избирательной кампании на внеочередных выборах народных депутатов. Как следствие, сообщил Труба, Порошенко будет вызван на допрос после голосования на выборах - после 21 июля.

ГБР расследует несколько уголовных производств в отношении Порошенко. Его обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом "Прямой", злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

Многие дела возбуждены по заявлениям юриста и экс-главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Украина Петр Порошенко

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