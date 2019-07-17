Порошенко не пришел на допрос

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность" не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в среду и будет вызван повторно после 21 июля, заявил директор ГБР Роман Труба.

При этом Труба выразил надежду на то, что Порошенко все же даст следователю показания.

По словам директора ГБР, адвокаты Порошенко уведомили бюро, что их клиент не может приехать на допрос 17 июля, так как участвует в избирательной кампании на внеочередных выборах народных депутатов. Как следствие, сообщил Труба, Порошенко будет вызван на допрос после голосования на выборах - после 21 июля.

ГБР расследует несколько уголовных производств в отношении Порошенко. Его обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом "Прямой", злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

Многие дела возбуждены по заявлениям юриста и экс-главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.