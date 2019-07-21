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В Японии сторонники Абэ вышли в лидеры на выборах в парламент

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Коалиция премьера Японии Синдзо Абэ по итогам выборов в верхнюю палату парламента сохранит за собой большинство, сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на результаты опросов, проведенных на выходе с избирательных участков.

На голосовании японцы выбирали половину состава верхней палаты. Остальные будут избраны на выборах в 2022 году. Сторонники Абэ, согласно опросам, из 124 мест, которые были на кону, получат 63. В общей же сложности у них будет 130 из 245 мест в верхней палате парламента.

Таким образом, Абэ сможет остаться на посту премьера, но его сторонники не получат под свой контроль две трети мест. Такое большинство требуется, в частности, для реализации плана Абэ по организации в Японии референдума по вопросу пересмотра пацифистской конституции страны.

Ожидается, что официальные результаты выборов станут известны в понедельник.

Япония Синдзо Абэ

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