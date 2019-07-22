Правящая коалиция Японии не смогла получить 2/3 мест в верхней палате парламента

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ выиграла воскресные выборы в верхнюю палату парламента, но не смогла обеспечить себе 2/3 мест, необходимых для беспрепятственного одобрения поправок к конституции страны, следует из итогов прошедших выборов.

Коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто получила в общей сложности 71 место из 124 в Палате советников.

Таким образом вместе с 70 местами, которые на этот раз не оспаривались, правящая коалиция получила 141 место.

Между тем лагерь оппозиции занял в общей сложности 104 места в верхней палате парламента.

По итогам выборов премьер-министр Синдзо Абэ заявил: "На этих выборах в верхнюю палату речь шла не о завоевании двух третей мест, а о поддержании стабильности. Мы достигли этой цели. Сейчас мы попытаемся заручиться поддержкой двух третей законодателей по конституционной поправке путем обсуждения в комиссии по Конституции. Мы спросили избирателей, хотят они дискуссий или нет (...) и они дали нам большинство. Поэтому мы хотели бы провести обстоятельную дискуссию".

Между тем лидер крупнейшей оппозиционной Конституционно-Демократической партии Юкио Эдано выразил надежду на активизацию сотрудничества оппозиции.

"Мы хотели бы еще больше укрепить сотрудничество между оппозиционными партиями, чтобы на следующих выборах мы могли попытаться стать правящей силой", - заявил он.

Правящему блоку необходимо большинство в две трети голосов в обеих палатах парламента, чтобы предложить конституционную поправку и провести национальный референдум по этому вопросу.

Выборы в верхнюю палату парламента Японии состоялись, так как шестилетний срок полномочий части членов парламента истекает 28 июля.

Из 370 кандидатов, претендующих на 124 места, 74 были избраны по мажоритарной системе, 50 - по партийным спискам.

Как сообщают местные СМИ, явка избирателей на воскресных выборах в палату советников была одной из самых низких за последнее время и составила 48,8%. Самая низкая явка на выборах в верхнюю палату была зафиксирована в 1995 году и составила 44,52%.

При этом было отмечено рекордное число избирателей, проголосовавших досрочно - свыше 17 млн человек. Предыдущий рекорд для выборов в верхнюю палату составил около 16 млн в 2016 году.