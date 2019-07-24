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Порошенко пришел к следователям с просьбой допросить его на день раньше

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщил, что бывший президент Украины Петр Порошенко, которого вызывали на допрос на четверг, неожиданно пришел в ГБР в среду и попросил допросить его на день раньше.

"Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено следователем", - написал директор ГБР в телеграм-канале.

Труба добавил, что уважает время свидетелей и с пониманием относится к загруженности экс-президента во время избирательной кампании, но при этом надеется и на понимание со стороны Порошенко, ожидая что завтра он все же придет на допрос.

Директор ГБР подчеркнул, что адвокаты Порошенко могли связаться со следователем и согласовать дату допроса с ним, так что для этого экс-президенту не нужно было приходить к директору ГБР. При этом он заверил, что не будет вмешиваться и указывать, когда кого допрашивать.

В мае бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявлял, что намерен подать в ГБР заявления о совершении Порошенко и его окружением преступлений, связанный в том числе с панамскими офшорами, хищениями в армии, а также об оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

11 июля в ГБР сообщили "Интерфаксу", что Порошенко вызывают на допрос на 17 июля. На следующий день пресс-служба "Евросолидарности" сообщила, что Порошенко не получал повесток и планирует в день предполагаемого допроса поездку в Страсбург, где Европарламент будет избирать руководство Евросоюза и куда его пригласили провести ряд международных встреч.

16 июля адвокат Порошенко Игорь Головань пообещал направить в ГБР документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку,. Он также уведомил ГБР, что Порошенко не может прийти к следователю до 21 июля, и предложил провести допрос после этой даты.

Украина Петр Порошенко

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