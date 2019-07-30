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Трамп пообещал изучить ситуацию с заболеванием Навального после ареста

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не обладает полной информацией о ситуации с заболеванием российского оппозиционера Алексея Навального и обещал восполнить этот пробел.

"Я слышал об этом, но не знаю об этом. Я разберусь в этом", - заявил он в Вашингтоне журналисту, спросившему, знает ли Трамп о проблемах со здоровьем, возникших у Навального после ареста.

"Это новая история, я услышал о ней вчера вечером", - добавил президент США.

Симоновский суд 24 июля назначил Навальному административный арест на 30 суток. Судья признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, Навальный в ходе согласованного властями митинга 20 июля на проспекте Сахарова, а также у себя в фейсбуке призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что Навального госпитализировали из-за жалоб на здоровье в городскую больницу №64. В понедельник оппозиционера вернули в спецприемник - согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит.

Дональд Трамп Алексей Навальный

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