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Белый дом сообщил о разговоре Трампа и Путина о торговле и пожарах в Сибири

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Белый дом подтвердил телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которого стороны обсудили торговлю и лесные пожары в Сибири, сообщает The Hill.

По данным издания, Трамп "выразил обеспокоенность по поводу обширных лесных пожаров, действующих в Сибири". Кроме того, президенты обсудили торговые отношения.

Ранее о телефонном разговоре Путина и Трампа объявили в Кремле. Аналогичное сообщение Белый дом опубликовал только к ночи среды по местному времени, отмечает The Hill.

В сообщении пресс-службы Кремля говорилось, что президент США предложил своему коллеге из РФ помощь в тушении лесных пожаров. Путин счел это предложение шагом к восстановлению полноформатных отношений между РФ и США и пообещал воспользоваться помощью при необходимости.

Из-за лесных пожаров режим ЧС введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым от пожаров дошел до Казахстана и Монголии. К среде общая площадь пожаров достигала 3 млн га.

При этом некоторые удаленные лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат. По утверждению местных властей, затраты на их тушение в разы превышают возможный ущерб от огня.

США РФ Дональд Трамп Владимир Путин

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