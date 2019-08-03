Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рикардо Росселло сложил с себя полномочия губернатора Пуэрто-Рико на фоне скандала с компрометирующей перепиской в телеграме, сообщил он в своем твиттере.

Его обязанности временно будет исполнять представитель острова в американском конгрессе Педро Пьерлуиси.

Уход Росселло связан со скандалом, вспыхнувшим после обнародования компрометирующей переписки в телеграме. Согласно ей, губернатор и его близкие советники оскорбляли женщин и издевались над избирателями.

40-летний Росселло стал первым губернатором в современной истории Пуэрто-Рико, ушедшим в отставку.