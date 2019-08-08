Зеленский не подписал совместное заявление после встречи с патриархом Варфоломеем

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем, которое было подготовлено в Константинопольской патриархии к его приезду, сообщает "BBC News Украина".

Издание отмечает, что перед встречей президента с патриархом, прошедшей в четверг в Стамбуле, между представителями Константинополя и администрацией Зеленского возникли недоразумения. Так, сначала планировалось, что патриарх и президент подпишут совместное заявление, что подтверждали источники "ВВС News" как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако в последний момент стороны не поняли друг друга, и, как утверждают собеседники издания, в команде президента отказались подписывать документ, который готовили в Константинополе в сотрудничестве с МИД Украины.

По словам собеседников агентства, заявление в основном касалось экологической тематики и не содержало политических провокационных формулировок.

На вопрос журналистов, почему не был подписан этот документ, в администрации президента ответить отказались.

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