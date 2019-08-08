Поиск

Зеленский не подписал совместное заявление после встречи с патриархом Варфоломеем

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем, которое было подготовлено в Константинопольской патриархии к его приезду, сообщает "BBC News Украина".

Издание отмечает, что перед встречей президента с патриархом, прошедшей в четверг в Стамбуле, между представителями Константинополя и администрацией Зеленского возникли недоразумения. Так, сначала планировалось, что патриарх и президент подпишут совместное заявление, что подтверждали источники "ВВС News" как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако в последний момент стороны не поняли друг друга, и, как утверждают собеседники издания, в команде президента отказались подписывать документ, который готовили в Константинополе в сотрудничестве с МИД Украины.

По словам собеседников агентства, заявление в основном касалось экологической тематики и не содержало политических провокационных формулировок.

На вопрос журналистов, почему не был подписан этот документ, в администрации президента ответить отказались.

Новость дополняется

Украина Владимир Зеленский

Новости

Два сирийца погибли при обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками

Задержанного Атамбаева доставили в Госкомитет нацбезопасности

Сенаторы усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму

К месту штурма дома Атамбаева направили таранные машины и водометы

Президент Таджикистана заявил о шести покушениях на его жизнь

Президент Таджикистана заявил о шести покушениях на его жизнь

Машина спецназа протаранила ворота экс-президента Атамбаева

Машина спецназа протаранила ворота экс-президента Атамбаева

Шесть киргизских спецназовцев отпущены из дома Атамбаева

Шесть уголовных дел возбуждено после событий в киргизском селе Кой-Таш

Шесть уголовных дел возбуждено после событий в киргизском селе Кой-Таш

Партия Атамбаева сообщила о приезде в его село 6 тысяч его сторонников

В МИД РФ назвали события в Киргизии внутренним делом этой страны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');