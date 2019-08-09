Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ОАО РЖД рассмотрит вопрос проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на совещании 23 августа, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

Отмечается, что совещание в инвестиционном комитете РЖД станет первым практическим шагом по реализации проекта. Как правило, вынесение проекта на обсуждение в инвесткомитете предваряет проектно-изыскательные работы, которые могут занять до полутора лет.

На совещании также обсудят вопросы о реконструкции станций Чугун II и Казинка (Липецкая область), финансировании "РЖД-Недвижимость", организации скоростного железнодорожного сообщения Самара-Тольятти.

В апреле вице-премьер Максим Акимов сообщал, что проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется утвердить в мае-июне, предварительные оценки затрат обсуждаются. "(По ВСМ Москва - Казань - ИФ) мы не собираемся никоим образом перечеркивать ту огромную работу, которая была проделана под проектно-сметную документацию. Более того, локализация подвижного состава экономически будет иметь смысл, главным образом, при реализации двух проектов", - также говорил он. По словам Акимова, проекты создания железнодорожных высокоскоростных магистралей призваны разгрузить действующую сеть для грузовых перевозок. Идея ВСМ Москва - Казань не снята с повестки дня, вопрос в очередности реализации высокоскоростных проектов, заявлял он ранее.

Власти в настоящее время активно обсуждают варианты строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали. Президент РФ Владимир Путин в апреле поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. ВСМ, в случае ее запуска, облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении северо-запада РФ, заявлял первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. По его словам, запуск ВСМ на этом маршруте позволит компании перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры.