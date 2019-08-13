Суд разрешил допросить Порошенко на полиграфе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд в Киеве разрешил допросить пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа. Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

Она отметила, что несмотря на определение суда, Порошенко может пройти полиграф только при его согласии.

12 августа Порошенко допросили в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После этого директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Сам Порошенко ранее заявил, что готов ответить на вопросы с применением "детектора лжи" в прямом эфире на телеканале "Прямой".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы - а у меня есть их перечень - я готов озвучить. Я готов пройти "детектор лжи" в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко на брифинге.