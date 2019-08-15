Непал ужесточит требования к желающим подняться на Эверест

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона, решила ужесточить требования к желающим подняться на Эверест. Как сообщает Associated press, теперь потенциальным покорителям вершины придется платить больше и предоставлять больше справок.

Как следует из доклада комиссии, альпинисты должны иметь за плечами успешное покорение вершины в 6500 метров, если они хотят подняться на пик, абсолютная высота которого составляет 8848 метров. Пытаться подняться на него можно будет только в сопровождении опытного проводника.

Желающим покорить Эверест придется пройти тренировку покорения вершин на большой высоте.

Ранее власти Непала подверглись критике за то, что условия восхождения на Эверест относительно мягкие: фактически попытаться может любой, кто заплатит $11 тыс. Как уточняет "Би-би-си", комиссия предлагает увеличить эту сумму до $35 тыс.

Только за весенний альпинистский сезон этого года при восхождении на Эверест погибли 11 человек. Критики утверждают, что сейчас власти не делают ничего, чтобы остановить неопытных альпинистов, которые явно испытывают трудности при восхождении. Кроме того, отмечается, что поток желающих покорить Эверест слишком велик - в этом году люди буквально стояли в очереди на подъем.