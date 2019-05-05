C Эвереста вывезли три тонны мусора

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Волонтеры начали уборку горы Эверест, только за первые две недели акции было собрано три тонны мусора. Как напоминает CNN, на одной из самых популярных среди альпинистов вершин после восхождений остается не только хлам, но и человеческие тела, которые невозможно вывезти.

Три тонны собранного мусора, которые собрала команда из 14 человек - это примерно масса двух внедорожников или одного взрослого бегемота. Волонтеры планируют продолжать акцию в течение 45 дней и собрать 10 тонн отходов.

Вывозить находки с горы высотой 8848 м приходится с помощью вертолета. Среди находок пустые банки, бутылки, альпинистское снаряжение. Кроме того, найден уже четыре тела погибших.

Власти Непала долгое время пытаются решить проблему захламленности Эвереста, который привлекает альпинистов со всего мира. В последние десятилетия растущая популярность вершины привела к тому, что хрупкая экосистема горы оказалась под угрозой.

С 2011 года предпринимаются попытки наконец прибраться на горе. С 2014 года альпинисты оставляют перед подъемом на гору депозит, который им вернут, только если они принесут назад 8 кг мусора. Китай же и вовсе запретил со своей территории посещать гору тем, кто не планирует восхождение.

Волонтеры, которые пытаются очистить Эверест столкнулись с проблемой потепления климата: таящий снег открывает все новые тела погибших. Начиная с 1922 года, когда была зафиксирована первая смерть при восхождении на вершину, всего на горе скончались при разных обстоятельствах более 200 человек. Большинство из них до сих пор остаются на Эвересте.