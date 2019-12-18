В Непале предложили изменить выдачу разрешений для восхождения на Эверест

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Непала предложило внести изменения в процесс выдачи разрешений для восхождения на гору Джомолунгма (Эверест) из-за гибели 11 альпинистов в этом году, сообщили в среду западные СМИ.

Отмечается, что теперь желающие покорить вершину должны предоставить доказательства того, что до планируемого восхождения они достигали в Непале высот как минимум 6500 м. Кроме того, у них должен быть опыт не менее трех лет в высокогорном треккинге.

Желающие подняться на Джомолунгму должны также предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья.

Однако критики в свою очередь утверждают, что этих правил недостаточно для того, чтобы избежать инцидентов.

Во время весеннего альпинистского сезона этого года при восхождении на Эверест погибли 11 человек. Критики утверждают, что сейчас власти не делают ничего, чтобы остановить неопытных скалолазов, которые явно испытывают трудности при подъеме.

Кроме того, Эверест вошел в число мировых достопримечательностей, больше всего страдающих от "овертуризма". Поток стремящихся покорить его слишком велик - в этом году люди буквально стояли в очереди на подъем.

Incredible image - the queue to the summit of Everest. pic.twitter.com/Wa5JO5MsKm — Andrew Bloch (@AndrewBloch) May 27, 2019

Издание The Himalayan Time отмечало, что в этом году узкий хребет на его вершине превратился в парковку. Туристы обходили друг друга на расстоянии сантиметров от обрыва. Некоторые из туристов погибли в попытке сделать селфи, сорвавшись с вершины или проведя слишком много времени в разреженном воздухе без кислорода, отмечало издание.

Часть экспертов обвиняют в смертях правительство Непала, которое выдало больше разрешений на подъем, чем нужно, что привело к очередям. Стоимость одного разрешения составляет $11 тыс., это важный источник дохода для экономики Непала. Также разрешения были выданы на подъем со стороны Тибета. При этом многие туристы не имеют необходимой для безопасного подъема физической подготовки и слишком полагаются на услуги непальских шерп.

Эверест – самая высокая вершина в мире, ее высота достигает 8848 м. Впервые пик был покорен английским альпинистом Эдмундом Хиллари в 1953 году.