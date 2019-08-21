Жертвами теракта на свадьбе в Афганистане стали 80 человек

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва на свадьбе в Кабуле на выходных, по последним данным, погибли 80 человек, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на МВД Афганистана.

Ранее сообщалось о 63 погибших. Еще 17 человек умерли от травм в больницах. По информации МВД Афганистана, еще 30 пострадавших остаются в критическом состоянии.

В субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Сообщалось, что порядка 200 человек получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани после этого теракта пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться игиловцы.