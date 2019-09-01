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Израиль снял ограничения на поставки топлива в сектор Газа

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля приняло решение отменить ограничения на поставки топлива в сектор Газа, сообщает в воскресенье Yedioth Ahronoth.

Ограничения были введены на прошлой неделе после нескольких ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа.

Однако, в то же время Катар принял решение наполовину урезать объем приобретаемого у Израиля топлива для поставок в сектор Газа. О причинах этого решения издание не сообщает.

По данным радиостанции Galei Tzahal, теперь жители сектора Газа смогут пользоваться электричеством лишь в течение шести часов в сутки.

Израиль сектор Газа

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