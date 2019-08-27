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Москва и Киев проведут обмен заключенными до конца текущей недели

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Москва и Киев 27 августа возобновят подготовку к обмену заключенными, при этом их возвращение на родину планируется провести до конца недели, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на адвоката находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентина Рыбина.

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти", - пояснил в беседе с изданием адвокат заключенных граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

В статье уточняется, что сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, заявленных на обмен. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.

"Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", - сообщил адвокат россиян.

При этом окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон, до сих пор нет. Как заявил газете один из близких к процессу собеседников, "всплывшая в СМИ формула 33 на 33 - условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности".

Рыбин, в свою очередь, пояснил изданию, что объявленные цифры нельзя называть окончательными.

"Это возможная формула. Состав обсуждается в процессе ежедневной работы. Может быть больше, а может и меньше", - подчеркнул правозащитник.

В секретариате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой на звонки и запросы газеты не ответили.

В аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой изданию заявили, что воздержатся от комментариев до наступления полной ясности с возвращением заключенных.

Тем временем адвокаты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского сообщили газете, что журналист по-прежнему не собирается участвовать в обмене, поскольку твердо намерен отстаивать в суде свою невиновность. При этом дата рассмотрения апелляции по изменению меры пресечения до сих пор неизвестна, отмечается в публикации.

Нет ясности и по поводу судьбы 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных после инцидента в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Их адвокат Николай Полозов в беседе с изданием воздержался от заявлений, уточнив, что "какие-то процессы идут, но мы их пока не комментируем". По словам собеседников "Известий", окончательное решение об их участии в обмене еще не принято.

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