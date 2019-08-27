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Рогозин заявил, что отказавшее стыковочное оборудование не было российским

На станции есть все для его ремонта

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вышедшее из строя радиооборудование одного из стыковочных узлов Международной космической станции (МКС) проработало 10 лет, его можно отремонтировать в течение недели, заявил во вторник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства. Мной принято решение о создании комиссии, которая в целом оценит состояние станции, всех ее блоков, агрегатов с тем, чтобы если будет принято политическое решение о продлении сроков работы станции после 2024 года, мы знали какой узел находится в ресурсе, есть ли резерв и какого он производства. Эту работу одновременно начали наши американские коллеги", - сказал Рогозин.

"Необходимо будет провести ремонт модуля МИМ2 с тем, чтобы у нас все шлюзы были в полной готовности к пуску 25 сентября экипажа на МКС. На борту есть ремкомплект, экипаж знает что делать. Это все в течение недели мы все поправим", - отметил он.

Дмитрий Рогозин МКС

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