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Джек Ма заявил о возможности перехода на 12-часовую рабочую неделю

Джек Ма заявил о возможности перехода на 12-часовую рабочую неделю
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма высказал мнение, что люди смогут работать всего лишь 12 часов в неделю благодаря искусственному интеллекту и реформе образовательной системы. Об этом пишет Bloomberg.

Такое заявление Ма сделал в ходе выступления 29 августа на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Он считает, что благодаря техническому прогрессу люди смогут работать три дня в неделю по четыре часа в день. Миллиардер также назвал электричество примером того, как технологии облегчают жизнь человечеству. "Электричество дает людям больше свободного времени, поэтому вечером вы можете сходить в караоке или на вечеринку. Я думаю, благодаря искусственному интеллекту у людей появится больше времени наслаждаться тем, что они люди", - сказал Ма.

Бизнесмен также призвал народы и правительства разных стран в ближайшие 10-20 лет сфокусироваться на реформе образовательных систем, чтобы "наши дети смогли найти работу, требующую только трех дней в неделю и четырех часов в день". "Если мы не изменим нашу образовательную систему сейчас, у нас будут проблемы", - предупредил Ма. По мнению миллиардера, нынешняя система образования устарела и нуждается в обновлении.

Ма также заявил, что не беспокоится по поводу того, что из-за искусственного интеллекта многие люди могут потерять работу. "У компьютеров есть только чипы, а у людей есть сердце. А мудрость рождается именно в сердце", - отметил бизнесмен.

Отметим, что в апреле Ма высказал абсолютно противоположную точку зрения по поводу рабочего графика. Тогда он выступил в защиту сверхурочной работы. "Лично я считаю, что возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера — это огромное благословение", - утверждал тогда основатель Alibaba.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чему будет способствовать технологический прогресс.

Джек Ма Alibaba Шанхай Китай

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