Правительство Украины сложило полномочия

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU -Члены кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва в четверг. Депутаты приняли их отставку.

Между тем члены правительства будут исполнять обязанности до формирования и вступления в должность нового состава правительства.

Перед этим народные депутаты сформировали временный президиум первой сессии Рады IX созыва, одобрив соответствующий проект постановления.

В состав президиума вошли представители партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юлия Иоффе, Всеукраинского объединения "Батькивщина" Андрей Кожемякин, партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский и партии "Голос" Ярослав Железняк.

Парламентарии также утвердили повестку дня первой сессии парламента.

Согласно украинским законам, после избрания нового состава Рады правительство должно уйти в отставку. Новый состав кабинета министров сформируют партии, прошедшие в парламент. В Раде IX созыва большинство мест у партии "Слуга народа" действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Всего в Раде 254 депутата от партии "Слуга народа", 43 - от ОПЗЖ, 26 от "Батькивщины", 25 от "Европейской солидарности", 20 от "Голоса", шесть от оппозиционного блока и по одному от партий "Свобода", "Самопомич", "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", а также 46 самовыдвиженцев.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.