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Google заплатит штраф в $200 млн за нарушения конфиденциальности детей YouTube

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Компания Google согласилась заплатить штраф в размере порядка $200 миллионов властям США в связи с расследованием предполагаемых нарушений конфиденциальности детей на видео-платформе YouTube, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По их словам, на таких условиях Федеральная торговая комиссия (FTC) США и Google договорились об урегулировании спора. Большинство членов FTC поддержали сделку.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности жаловалась в FTC на то, что YouTube нарушил закон о защите личных данных детей в интернете, собирая информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и используя ее в таргетированной рекламе.

Издание напоминает, что в прошлый раз FTC оштрафовала Google в 2012 году, однако тогда размер взыскания был в десять раз меньше. Правда, по сравнению с общей стоимостью бизнеса Google эта сумма незначительна, отмечает The Wall Street Journal.

Согласно американскому законодательству, собирать личные данные детей младше 13 лет можно только с согласия их родителей.

Google YouTube Федеральная торговая комиссия США

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