Число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела еще четырех погибших в результате пожара и затопления судна Conception у берегов острова Санта-Крус в Южной Калифорнии, общее число жертв выросло до восьми, сообщает CNN.

Как отмечается, тела были обнаружены в непосредственной близости от затонувшего судна. Еще 26 человек числятся пропавшими без вести.

Всего на борту судна находились 39 человек - 33 пассажира и шесть членов экипажа, уточнила капитан береговой охраны Моника Рочестер. По ее словам, пятерым членам экипажа удалось спастись, так как в момент пожара они находились на верхней палубе и смогли спрыгнуть в море.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

Береговая охрана США сообщила, что в 04:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.