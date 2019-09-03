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На сгоревшем и затонувшем круизном судне Conception нашли 25 погибших

На сгоревшем и затонувшем круизном судне Conception нашли 25 погибших
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На сгоревшем круизном судне Conception, которое затонуло у берегов острова Санта-Крус в Южной Калифорнии, нашли тела 25 погибших. Еще девять человек остаются пропавшими без вести, сообщил капитан-лейтенант береговой охраны США Мэтью Кролл. Поиски продолжаются, данные о погибших еще не окончательные, передает АР.

Пожар на судне начался в ночь на 2 сентября, когда все спали. Причина возгорания неизвестна. Всего на борту было 39 человек. Пять членов команды, спавшие на верхней палубе, спаслись на шлюпке, двое из них получили легкие травмы. Они также быстро вызвали помощь, и к Conception отправились спасательные суда.

Из-за пожара судно затонуло и теперь находится на глубине около 18 метров.

Команда добралась до частного рыболовецкого судна и разбудила его владельцев ударами по борту. Рыбаки - Боб и Ширли Хансен - рассказали The New York Times, что в тот момент Conception уже было все в огне и на нем происходили взрывы. Некоторое время спустя два моряка вернулись к круизному судну в поисках выживших, но никого не нашли.

Пожар на Conception случился, когда судно совершало трехдневный круиз из Лос-Анджелеса. Судно принадлежит компании из Санта-Барбары Truth Aquatics.

США Conception Санта-Барбара Калифорния Санта-Круз

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