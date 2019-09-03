Трамп в твиттере неправильно написал имя и фамилию мэра Лондона

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал в твиттере мэра Лондона Садика Хана, но при этом неправильно написал как его имя, так и фамилию.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф", - написал Трамп. Далее он объяснил, что этот кратковременный отдых был совершенно уместным и не помешал рабочему процессу. Затем президент США посоветовал мэру заняться борьбой против преступности в британской столице, вместо того, чтобы критиковать других.

При этом имя Sadiq Трамп написал Sadique, а фамилия Khan превратилась у него в твите в Kahn.

Через некоторое время Трамп внес правку, однако лишь в первой строчке. В конце текста фамилия мэра Лондона так и осталась с ошибкой.

В интернете поднялись споры о том, преднамеренно ли Трамп сделал все эти ошибки.

Трамп и Хан нередко обмениваются резкими высказываниями друг о друге. Накануне Хан обратил внимание на то, что Трамп, несмотря на приближение к США урагана "Дориан" играл в гольф, вместо того, чтобы следить за развитием ситуации.