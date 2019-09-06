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Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал Лукашенко в пятницу в Бресте. Его слова приводит госагентство БелТА.

По словам президента, в Белоруссии готовы объекты под Олимпийские игры. "Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол, можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю (олимпиаду) провести - в Белоруссии, с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - добавил Лукашенко.

В июне Белоруссия принимала у себя II Европейские игры.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Украина

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