Эмир Кувейта госпитализирован в США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент желает своему другу эмиру скорейшего выздоровления и готов приветствовать его в Вашингтоне, как только он будет чувствовать себя лучше", - говорится в заявлении Дира.

Он добавил, что эмир является глубокоуважаемым лидером и партнером Соединенных Штатов, который совместно с Вашингтоном противостоит вызовам в регионе.

Встреча Трампа и эмира Кувейта была запланирована на 12 сентября.

Наблюдатели полагают, что американская сторона хотела заручиться поддержкой Кувейта в формировании международной военной коалиции в Персидском заливе, чтобы охранять нефтяные перевозки от действий Ирана.