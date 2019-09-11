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Глава российской Ассоциации деревянного домостроения погиб на Сардинии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков погиб в результате несчастного случая на Сардинии, сообщается на странице Ассоциации в фейсбуке.

Как отмечается в сообщении, Панитков погиб в результате несчастного случая. "Мы считаем своим долгом сейчас сообщить публично об этом трагическом событии, так как Олега любят очень многие и искренне в нашей стране", - заявили в Ассоциации.

По данным итальянских СМИ, мужчина сорвался со скалы, когда фотографировал штормовое море.

Олег Панитков - гендиректор Ассоциации деревянного домостроения, член экспертно-консультационного совета министерства промышленности и торговли РФ по вопросам развития лесопромышленного комплекса, деревообрабатывающего оборудования и лесного машиностроения, член комитета по разработке технических регламентов и стандартов в строительстве ТК144, член правления Совета по "зеленому" строительству Союза архитекторов России.

Олег Панитков Сардиния Ассоциация деревянного домостроения

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