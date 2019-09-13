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Два астероида пролетят мимо Земли в выходные

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Американское космическое агентство отмечает, что объекты не представляют какой-либо опасности для планеты.

"За этими астероидами давно ведется наблюдение - за одним - с 2000 года, а за другим - с 2010 года, и их орбиты очень хорошо известны", - сказал Линдли Джонсон, руководитель программы Координационного бюро по планетарной обороне в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Он добавил, что оба небесных тела пролетят на удалении около 14 лунных расстояний от Земли (примерно 5,6 млн км). Эксперт отметил, что маленькие астероиды постоянно пролетают так близко от Земли.

Околоземный астероид 2010 C01, диаметр которого, по оценке, составляет от 120 до 260 метров, благополучно пролетит мимо Земли в 06:42 мск в субботу, 14 сентября. Второй объект, 2000 QW7, размером от 290 до 650 метров, что сопоставимо с высотой двух Эйфелевых башен, пролетит мимо Земли в 02:54 мск 15 сентября.

В конце августа мимо Земли пролетел астероид, сопоставимый по размерам с пирамидой Хеопса. В "Роскосмосе" его назвали неопасным и представляющим интерес только с научной точки зрения.

NASA США Линдли Джонсон

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