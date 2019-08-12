Поиск

НАСА засекло летящий к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - НАСА зафиксировало приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса, сообщает в понедельник британская пресса.

По данным американского космического ведомства, космическое тело летит со скоростью более 45,5 тыс. км/ч и приблизится к Земле на минимальное расстояние 28 августа. В этот день он будет в 40 раз ближе к Земле, чем ближайшая планета Венера.

10 августа в относительной близости от Земли пролетел другой астероид, размер которого сопоставим с Эмпайр-Стейт Билдинг в Нью-Йорке.

НАСА NASA

Новости

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

В Греции остановили угрожавший Афинам лесной пожар

В Греции остановили угрожавший Афинам лесной пожар

Saudi Aramco отчиталась о снижении полугодовой прибыли на 12%

Южная Корея исключила Японию из списка стран с минимальными торговыми ограничениями

Иранский военачальник заявил о готовности к захвату любых судов

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 августа

Туркменистан решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Число жертв тайфуна в Китае превысило 40 человек

Число жертв тайфуна в Китае превысило 40 человек

Евросоюз разработает рекомендации о непризнании выданных в Донбассе паспортов

Евросоюз разработает рекомендации о непризнании выданных в Донбассе паспортов

Число жертв оползня в Мьянме превысило 50 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');