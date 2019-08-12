В "Роскосмосе" сочли неопасным летящий к Земле астероид

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для планеты и человечества, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

Отмечается, что максимальное сближение небесного тела с Землей произойдет 28 августа и составит 1 млн км.

"Даже учитывая, что данное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения", - сообщили в "Роскосмосе".

По заданию Российской академии наук этот космический объект отслеживает главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

В "Роскосмосе" отметили, что потенциально опасными расстояниями при сближении объектов естественного происхождения с Землей принято считать все расстояния меньше радиуса орбиты Луны (около 384 тыс. км).

Ранее в понедельник британские СМИ сообщили, что НАСА обнаружило приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса.

По данным американского космического ведомства, космическое тело летит со скоростью более 45,5 тыс. км/ч и приблизится к Земле на минимальное расстояние 28 августа. В этот день астероид будет в 40 раз ближе к Земле, чем ближайшая планета Венера.

10 августа в относительной близости от Земли пролетел еще астероид, размер которого сопоставим с Эмпайр-Стейт Билдинг.

В начале этого года сообщалось, что Российская академия наук и "Роскосмос" приступили к разработке программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса - это астероиды и осколки космических камней.

В "Роскосмосе" при этом полагают, что космический мусор на околоземной орбите несет больший вред населению Земли, чем небесные тела.