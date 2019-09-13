В банк Порошенко пришли с обысками

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Международном инвестиционном банке в рамках досудебного расследования дела о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе бюро.

В мае 2019 года бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о преступлениях, которые якобы совершили Порошенко и люди из его окружения. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор ГБР Роман Труба сообщил, что бюро изучает заявление Портнова, в котором речь идет о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой". "Фабула - отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - пояснил Портнов.

25 июля Порошенко на допросе в ГБР уже давал пояснения в рамках расследования.

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко - 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.