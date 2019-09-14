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Трамп и Нетаньяху обсудили взаимную оборону их стран

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Возможности продвижения двустороннего американо-израильского соглашения в оборонной сфере обсудили в субботу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня я провел телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху для того, чтобы обсудить возможность продвижения соглашения о взаимной обороне между США и Израилем, которое укрепило бы потрясающий альянс между нашими двумя странами", - написал Трамп в твиттере.

По словам американского лидера, продолжения дискуссии можно ожидать после выборов в Израиле, когда позднее в этом месяце Трамп и Нетаньяху встретятся в ООН.

Парламентские выборы в Израиле намечены на 17 сентября. В этот же день в Нью-Йорке начинается 74-я Генеральная Ассамблея ООН.

США Дональд Трамп Израиль Биньямин Нетаньяху

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