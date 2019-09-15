Посольство РФ призвало Лондон сыграть конструктивную роль в примирении на Украине

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Великобритании призывает Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть конструктивную роль в процессе национального примирения, говорится на сайте российского диппредставительства.

Публикация посольства стало ответом на высказывания замглавы британского МИД Кристофера Пинчера. Во время выступления в Киеве он заявил о "ползучей милитаризации" Крыма, а также обвинил Россию в поддержке "вооруженных сепаратистских групп" в Донбассе.

"Призываем официальный Лондон отказаться от попыток привнести искусственный раскол в украинское общество и сыграть, наконец, конструктивную роль в процессе национального примирения", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что риторика британской стороны не изменилась "несмотря на наметившиеся положительные сдвиги в деле урегулирования внутриукраинского кризиса".

"Россия во взаимодействии с ответственными партнерами и международными организациями продолжает делать все от нее зависящее для урегулирования. Свидетельство тому - недавний обмен задержанными и осужденными, цель которого - способствовать атмосфере для развития контактов между Киевом, Донецком и Луганском ради реализации Минских договоренностей", - подчеркивается в сообщении.

Реальное улучшение ситуации на Украине не отвечало бы интересам Лондона, поскольку "заметно сузило бы его возможности для нагнетания антироссийских страстей", сказано на сайте посольства.