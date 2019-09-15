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Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 сентября

Последствия атак на саудовские НПЗ, референдумы в Шотландии и Северной Ирландии и парк на месте "Зимней вишни"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти из-за атаки дронов. По оценке министра энергетики страны, Saudi Aramco временно сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки - это примерно половина ее ежесуточного объема. Учитывая, что Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти, сокращение добычи может привести к скачку мировых цен на топливо, считают эксперты. Власти США уже пообещали, что они с партнерами примут меры по обеспечению мировых рынков нефтью.

- Вашингтон обвинил Иран в атаке на заводы Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за "беспрецедентной атакой" на мировой энергетический рынок стоят власти Ирана, а доказательств того, что нападения были совершены из Йемена, нет. При этом ранее ответственность за взрывы взяли на себя именно йеменские повстанцы-хуситы. Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и вовсе предложил подготовить удары по иранским НПЗ, чтобы "сломать хребет режиму".

- Большинство британцев согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии. Согласно опросу, 45% жителей Великобритании считают, что правительство должно разрешить Шотландии провести референдум о независимости после Brexit (против - 30%). За право жителей Северной Ирландии выбирать, оставаться ли им в составе Великобритании или же войти в состав Республики Ирландия, высказались 52% респондентов (против - 19%). Причем в этом опросе жители Северной Ирландии не участвовали.

- Борис Джонсон решил проигнорировать запрет на "жесткий" Brexit. По словам высокопоставленного чиновника в британском правительстве, Джонсон все же попытается достичь соглашения с ЕС, но просить об отсрочке, как того требует подписанный Елизаветой II закон, не будет. Более того, британский премьер готов бороться в суде за Brexit в обещанные им сроки - до 31 октября.

- В Кемерове открыли парк на месте сгоревшего в 2018 году ТРЦ "Зимняя вишня". В память о погибших там высадили 60 сосен - по числу жертв пожара. Проект был согласован с родственниками погибших. Все работы оплатили за счет пожертвований. Открытие парка несколько раз переносилось, так как здание ТРЦ не могли снести из-за наложенного на него ареста.

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