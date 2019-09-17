Поиск

Правительство "концептуально" поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах

Законопроект депутатов-единороссов может коснуться баров и кафе с залом обслуживания до 20 кв.м.

Правительство "концептуально" поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залом обслуживания менее 20 кв.м., сообщает газета "Коммерсантъ".

В отзыве (копия есть в распоряжении у "Ъ") правительство предложило доработать документ, так как ограничение по продажам может привести к снижению рентабельности добросовестных участников рынка, закрытию заведений, снижению активности предпринимателей и конкуренции.

Рассмотрение законопроекта назначено на 18 сентября. Источник газеты, близкий к комитету, рассказал, что документ могут принять уже в эту сессию.

Законопроект предложен группой депутатов-единороссов. В пояснительной записке говорится, что размещение кафе и баров в зонах жилой застройки ведет к многочисленным жалобам населения, а инициатива призвана защитить их права на тишину и общественный порядок в месте проживания. Также в документе предлагается наделить субъекты правом регулировать вопрос на свое усмотрение - вплоть до закрытия подобных точек.

Принятие документа, по оценкам опрошенных "Ъ" аналитиков, может привести к закрытию 10 тыс. точек продажи алкоголя. Предприниматели, в свою очередь, указывают, что концепция подобных заведений нацелена на обслуживание жителей близлежащих домов, а небольшая площадь заведения предполагает меньшее количество посетителей и, следовательно, шума.

Правительство Госдума

Новости

Памфилова сочла преждевременным распространение электронного голосования по РФ

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Власти Крыма предложили дать региону двойное название

Власти Крыма предложили дать региону двойное название

В России начали поиск желающих провести пять дней в имитирующей невесомость ванне

СКР заинтересовался работой врача, предписавшего ребенку наносить мазь на гипс

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

Двенадцать адвокатов оспорили приговор осужденному по "дадинской статье" активисту

Источники сообщили о завершении поставок компонентов С-400 Турции

Володин устыдил ПАСЕ за мониторинг стран на наличие дополнительных полов

Рабочий попал в больницу с ожогами после взрыва в новосибирском центре вирусологии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');