"Ъ" сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального

Алексей Навальный Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Газета "Коммерсантъ" сообщила детали иска ООО "ФЛАЙ АВТО" к "Фонду борьбу с коррупцией" Алексея Навального на 1 млрд рублей.

Согласно исковому заявлению, после несогласованных акций 27 июля, 3 и 10 августа компания по прокату автомобилей понесла материальные и репутационные потери. В частности, расход горюче-смазочных материалов из-за изменения маршрутов и перегона машин в парк оценили в 17 млн рублей, упущенную выгоду - в 410,7 млн рублей, неустойки за непредоставленные авто - 185,3 млн рублей, повреждения автопарка протестующими - 187 млн рублей, еще в 200 млн рублей компания оценила ущерб деловой репутации.

Владелец компании Дмитрий Леухин заявил газете, что у некоторых автомобилей были выбиты стекла и появились царапины после акции 10 августа. Точное количество он не уточнил, однако отметил, что их было не более 10. На вопрос "Ъ" о том, как подсчитывались расходы на ГСМ, Леухин допустил, что составители иска могли допустить ошибку из-за возможного подгона цифр под сумму в 1 млрд рублей. Предприниматель отказался отвечать на вопрос, зачем нужно было "подгонять цифры".

Партнер Леухина сообщил "Ъ", что группа компаний, в которую входит ООО "ФЛАЙ АВТО", занимается госзаказами, однако, "насколько ему известно", не работает с мэрией и подведомственными ей организациями.

В автопарке компании "ФЛАЙ АВТО" более 60 автомобилей различных марок: премиальных (Audi, BMW, Hummer, Cadillac, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche) и других (Citroen, Kia, Lada, Hyundai, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Skoda).

5 сентября стало известно, что ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей. 11 сентября Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения из-за нарушений в иске - отсутствовал расчет ущерба, доказательства наличия более 60 различных автомобилей, доказательства наличия заказов и их отмены, подтверждения расходов на ГСМ и др.