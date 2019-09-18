Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Экспертиза по "делу Baring Vostok", выборы в израильский парламент и отношение россиян к трудовым мигрантам

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экспертиза оценила стоимость 59,9% акций IFTG по "делу Baring Vostok" в 3,8 млрд рублей. При этом следствие и истец оценивали их в 600 тысяч рублей. Теперь, по словам источников, следователи получили результаты экспертизы и ознакомили с ними адвокатов обвиняемых. Это позволит защите ходатайствовать о прекращении уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов за отсутствием состава преступления.

- Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля. По их данным, партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху получает 54 места в Кнессете, левоцентристам из партии "Кахоль лаван" достается 58 мест. При этом израильские СМИ приводят неофициальные итоги подсчета 91% голосов, согласно которым "Кахоль лаван" и "Ликуд" получают равное количество мест. На этом фоне Нетаньяху заявил, что Израиль переживает исторический переломный момент и пообещал вскоре начать формировать "сильное сионистское правительство" без арабских партий.

- Саудовская Аравия представит доказательства причастности Ирана к атакам на свои НПЗ. Ожидается, что их обнародует представитель израильского минобороны в среду вечером на пресс-конференции. Между тем источники NBC News сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа предлагала ему в ответ нанести удар по нефтяным объектам Ирана или провести кибератаку. Трамп, однако, попросил подумать над другими предложениями, чтобы не втягивать США в войну с Ираном.

- Россиян, выступающих за ограничение притока трудовых мигрантов, стало больше. По данным опроса "Левада-центра", таких жителей России почти три четверти - 72%, хотя два года назад их было 58%. Равнодушных к мигрантам с 2017 года стало вдвое меньше - 15% против 30%. Поддержали приезд в страну трудовых мигрантов только 9% россиян, причем их количество также уменьшилось.

- "Зенит" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге чемпионов. Результат встречи, прошедшей на поле французского клуба, - 1:1. В составе "Зенита" на 41-й минуте отличился Сердар Азмун. На 51-й минуте пенальти, назначенный за фол со стороны Магомеда Оздоева, реализовал игрок "Лиона" Мемфис Депай. Этому матчу "Интерфакс" посвятил текстовую трансляцию.