Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU -Левоцентристы из оппозиционной партии "Кахоль лаван" получают 58 мест в новом составе Кнессета (парламенте Израиля - ИФ), правая партия "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, - 54 места, свидетельствуют данные опросов на выходах с избирательных участков, опубликованные во вторник "Каналом 13" израильского телевидения.

Избирательные участки в стране закрылись в 22:00 местного времени (совпадает с московским).

Также по информации телеканала, от восьми до десяти мест в Кнессете достанется партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список".

По данным центральной избирательной комиссии, явка на выборах на 20:00 составляла 63,7%.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию, и парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

Незадолго до выборов, в начале сентября, премьер-министр Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами. Его соперники на выборах заявили, что заявления премьера по поселениям и Иорданской долине являются предвыборным ходом, а сам Нетаньяху за все время во главе правительства воздерживался от аннексии каких-либо территорий.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.