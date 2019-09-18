Поиск

Нетаньяху сообщил о скором старте переговоров по формированию правительства

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху во время выступления перед своими сторонниками заявил, что скоро начнет переговоры о создании "сильного сионистского правительства" со своими потенциальными партнерами по коалиции. Это заявление он сделал на фоне данных экзит-полов, согласно которым его партия уступает на выборах в Кнессет (израильский парламент - ИФ).

По словам израильского премьера, он намерен пригласить лидеров правых партий на встречу в среду днем.

"Мы все еще ждем результатов. Но ясно одно: государство Израиль переживает исторический переломный момент. Мы сталкиваемся с огромными возможностями и огромными вызовами, включая экзистенциальную угрозу со стороны Ирана", - сказал Нетаньяху, отметив, что перед лицом этих угроз страна нуждается в "сильном правительстве, стабильном правительстве, сионистском правительстве, которое привержено Израилю как Родине еврейского народа".

Он добавил, что в правительстве Израиля не должно быть антисионистских арабских партий, которые "восхваляют и прославляют кровожадных террористов, убивающих наших солдат, наших граждан, наших детей".

По данным экзит-полов на выборах в Кнессет, состоявшихся в Израиле 17 сентября, левоцентристы из партии "Кахоль лаван" получают 54-58 мест, правая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 54-57 мест.

По информации местных СМИ, от восьми до 10 мест в Кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список". Либерман уже предложил создать коалиционное правительство, состоящее из "Ликуда", "Кахоль лаван" и "Наш дом Израиль".

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

Израиль Кнессет Биньямин Нетаньяху Кахоль лаван Ликуд Наш дом Израиль

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле, где был убит Хашкаджи

Администрация Трампа предлагала ударить по Ирану после атаки на Saudi Aramco

Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с "российской дезинформацией"

Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля

Экзит-полы показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Израиля

Минюст США подал на Сноудена в суд из-за публикации мемуаров

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии

США заявили о найденных в Иране местах, откуда велась атака по Саудовской Аравии

Три последних шатдауна в США обошлись в $4 млрд

Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах

Кличко решил бороться за пост мэра Киева на выборах

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Суд Болгарии устранил барьер для строительства продолжения "Турецкого потока"

Российские пограничники задержали в Японском море более 80 граждан КНДР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');