Нетаньяху сообщил о скором старте переговоров по формированию правительства

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху во время выступления перед своими сторонниками заявил, что скоро начнет переговоры о создании "сильного сионистского правительства" со своими потенциальными партнерами по коалиции. Это заявление он сделал на фоне данных экзит-полов, согласно которым его партия уступает на выборах в Кнессет (израильский парламент - ИФ).

По словам израильского премьера, он намерен пригласить лидеров правых партий на встречу в среду днем.

"Мы все еще ждем результатов. Но ясно одно: государство Израиль переживает исторический переломный момент. Мы сталкиваемся с огромными возможностями и огромными вызовами, включая экзистенциальную угрозу со стороны Ирана", - сказал Нетаньяху, отметив, что перед лицом этих угроз страна нуждается в "сильном правительстве, стабильном правительстве, сионистском правительстве, которое привержено Израилю как Родине еврейского народа".

Он добавил, что в правительстве Израиля не должно быть антисионистских арабских партий, которые "восхваляют и прославляют кровожадных террористов, убивающих наших солдат, наших граждан, наших детей".

По данным экзит-полов на выборах в Кнессет, состоявшихся в Израиле 17 сентября, левоцентристы из партии "Кахоль лаван" получают 54-58 мест, правая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 54-57 мест.

По информации местных СМИ, от восьми до 10 мест в Кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список". Либерман уже предложил создать коалиционное правительство, состоящее из "Ликуда", "Кахоль лаван" и "Наш дом Израиль".

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.