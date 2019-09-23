На Гаити сенатор в перестрелке ранил в лицо фотожурналиста

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Член сената Гаити Ральф Фетир открыл стрельбу у здания парламента страны, в результате ранения получили два человека, в том числе фотожурналист Associated Press Шери Дью-Налио (Chery Dieu-Nalio), передает агентство.

По его сообщению, инцидент произошел во время столкновения с оппозиционными протестующими.

Отмечается, что журналист был ранен в лицо осколком пули, второму пострадавшему выстрел попал в голову. Шери уже выписали из больницы, но ему предстоит на этой неделе процедура по удалению осколка из челюсти.

Сенаторы Гаити в понедельник проводили заседание, на котором должны были утвердить кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля на пост премьер-министра. Несколько сотен сторонников оппозиции вышли на акцию против сенаторов правящей партии. По данным Associated Press, Фетир вытащил пистолет, когда протестующие бросились на него и членов его окружения.